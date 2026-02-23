Alanya’ da yaşayan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, 45 yaşındaki Mehmet Demir tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etmişti. Şimşek, yaklaşık 7 milyon TL değerindeki villasının el değiştirdiğini öne sürerken, olayla ilgili gelişmeler bugün canlı yayında masaya yatırıldı. İddiaya göre Mehmet Demir ile Şimşek iki gün Hatay’da birlikte kaldı. Daha sonra Demir’in Şimşek’i Alanya’ya bıraktığı ve bir daha geri dönmediği belirtildi. Şimşek, Demir’in kendisine “Çocuklarına bir şey söyleme” diyerek baskı yaptığını ileri sürdü. Mehmet Demir ise yayına katılmadı.

‘LİSELİ AŞIKLAR GİBİYDİK’

Mehmet Demir’in evini almasından çok aşkını inkâr etmesine içerlenen Şerife Şimşek açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Ben onun sevgilisiydim, aşkıydım. Ne olmuş şimdi? Elimi tutuyordu, yanağımdan öpüyordu. Sevgili değildik madem, neden yanağımdan öptün, elimi neden tuttun? ‘Hayatım, aşkım’ diye neden söyledin? Liseli âşıklar gibi pırpır ediyordu. Patron işçisini ‘peteğim’ diye kaydeder mi?” dedi.

‘BURAYA GELİP YÜZLEŞECEKSİN’

Şerife Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Yanağımdan makas alırdı, ‘peteğim’ derdi bana. Patron işçisini ‘peteğim’ diye kaydeder mi? Peteğin balını yedin, kovanını bıraktın. Evimi ‘evleneceğiz’ diye verdim. Daireyi verdikten sonra el ele, göz göze yemeğe gittik. Sen 70 yaşındaki kadına yalan söylemeye utanmıyor musun? Mehmet, neden inkâr ediyorsun? Doğruları konuş. Kalbime neden girdin sen? Verdiğin sözler nerede? ‘Seni kraliçeler gibi gezdireceğim, yemek yaptırmayacağım, başka ülkelere gideriz’ diyordun. Ne oldu? Alnımdan öpüyordu, ‘helalim’ diyordu. Kafamda kurmadım, aşk yaşadık, her şey gerçek. Buraya gelip yüzleşeceksin. Okuma yazmam yok, olsa bu duruma düşmezdim. Evi sattıktan sonra ‘parayı sana attım’ dedi, inandım. Mehmet Demir beni Alanya’ya bıraktıktan sonra yine gelecek diye bekledim ama gelmedi. Kandırıldığımı o an anladım.”

‘ANNEME PARASI İÇİN BERABER OLDUĞU KONUSUNDA UYARMIŞTIM’

Şerife Şimşek’in stüdyoya katılan kızı Gülbahar ise annesini uyardığını belirterek, “Annem bana Mehmet Demir’le Hatay’a kaçtığını söyledi. ‘O adam seninle paran için beraber’ dedim. Annem ‘Daireyi sattım, parayı hesabına koydum’ dedi. Ben de ‘O parayı bana gönderin, o adam seni bir dakika yanında tutacak mı göreceksin’ dedim. Mehmet Demir’e ‘Annemi Hatay’dan getir’ dedim” ifadelerini kullandı.

‘YALANCI ŞAHİTLERLE TAPU DEVRİ YAPILMIŞ’

Gülbahar, annesinin evdeki kiracıyı çıkarıp Demir’i eve almak istediğini de belirterek, “Bir yıllık peşin verecek, sonra aylık ödeyecek diyordu. ‘Alanya’da evleri var’ dedi. ‘Evi varsa orada otursun’ dedim. Ev eylülde satılmış. Annem ocakta Hatay’a gittiğinde evin satıldığını söyledi. Gazipaşa’da tapuya gittiklerinde yalancı şahitlerle ‘kadın okuma yazma biliyor’ denilerek tapu devri yapıldığını öğrendik. Tapu önce Mehmet Demir’in arkadaşı Gökhan’ın üzerine geçirilmiş, ardından üçüncü bir kişiye satılmış” dedi.

‘SİLAHLI ADAMLARLA TEHDİT ETTİ’

Mehmet Demir tarafından dolandırıldığını öne süren Ali Toygun da çarpıcı iddialarda bulundu. Toygun, “Silahlı adamlar göndererek beni tehdit etti. Benden haraç istiyorlar. Ben onun kara kutusuyum, her şeyi biliyorum. Evi devrettiği Gökhan ortağıydı. Kendinin olmayan bir bahçeyi bana kiraya verdi. Dava açtı, davayı çekmem için 160 bin lira istedi. Bana hep ‘Benim işim yaşlı kadınlarla’ diyordu. Rus bir kadınla Gürcü nikâhı yaptı, onun arabasını kullanıyor. Onu da dolandırmaya çalışıyor” diye konuştu.

'RUS KADINLARLA EVLİLİK YAPIP PARALARINI ALIYORMUŞ’

Mehmet Demir’in bir akrabası da telefonla bağlanarak, Demir’in yurt dışında kadınlarla evlilik yaparak paralarını aldığı iddialarını dile getirdi. Akraba, “Rusya’da kadınlarla evlilik yapıp paralarını alıyormuş. Normalde Hatay’da yaşıyor, aslen Kahramanmaraşlı. Geçen sene de sürekli Antalya’ya gidiyordu, demek ki bu yüzdenmiş. Çocukları varmış, yurt dışında” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)