Gelişen kriminal teknolojilerin ulaştığı boyut, dünyada olduğu gibi Alanya kamuoyunda da adaletin er ya da geç tecelli edeceğine dair umut verici bir gelişme olarak dikkat çekiyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 44 yıl önce işlenen ve yıllarca tozlu raflarda bekleyen kan dondurucu bir cinayet dosyası, inanılmaz bir dedektiflik hamlesiyle nihayet aydınlatıldı.

KORKUNÇ İNFAZ ONLARCA YIL GİZEMİNİ KORUDU

Tarihler 23 Mayıs 1982'yi gösterdiğinde, Cloverdale kasabasında bir arkadaşının evinden ayrılan 13 yaşındaki Sarah Geer aniden sırra kadem bastı. Genç kızın cansız bedeni, kayboluşunun hemen ertesi sabahı bir itfaiye eri tarafından bulundu. O dönemdeki kısıtlı adli tıp imkanları ve yetersiz deliller nedeniyle katilin izine ulaşılamadı. Cinsel saldırı bulgularının da yer aldığı bu vahşi cinayet, uzun yıllar boyunca çözülemeyen bir "soğuk dosya" olarak kayıtlarda kaldı.

DÜĞÜMÜ ÇÖZEN KÜÇÜK BİR SİGARA İZMARİTİ OLDU

Genetik soybilimi ve DNA teknolojilerindeki devrim niteliğindeki ilerlemeler, 44 yıllık karanlık tabloyu değiştirdi. Biyolojik kanıtları yeniden incelemeye alan dedektifler, şüpheli listesindeki 64 yaşındaki James Oliver Unick’i gizli takibe aldı. Soruşturmanın seyrini değiştiren kırılma anı ise şüphelinin sokağa fırlattığı bir sigara izmariti oldu. Ekiplerin gizlice topladığı bu izmaritten elde edilen DNA profili, yarım asır önceki olay yerinde bulunan genetik örneklerle kusursuz bir eşleşme sağladı.

57. DOĞUM GÜNÜNDE GELEN TARİHİ KARAR

Mahkemeye taşınan davada jüri heyeti son sözünü 13 Şubat'ta söyleyerek Unick'i Sarah Geer'i öldürmekten suçlu buldu. Adaletin tecelli ettiği bu tarihi kararın, talihsiz kızın 57. doğum gününe denk gelmesi olaya dramatik bir boyut kazandırdı. Katilin alacağı cezanın önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken; yetkililer bu şok edici gelişmenin, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında modern teknolojinin gücünü kanıtlayan kritik bir emsal olduğunu vurguladı.