BİLADER dün ilan lafı ediverdiidim size. Böön devam ediyoz. Bi vakıdlar ıramedli İsbaa dogdrurula engi mevzuları hayılaca bi gonuşduudum. "Gara ilan, göçmar, eşşemene heç zararlı deel. Hele gara ilan sıçan yudar, onun uçun çog feydalı" derdi. Milled hindi endee gara ilanı zehirli deyi öldürüyoru. Halbusam çog cezası var. Hökümed memurları bi deggetirise öddürür. Gara ilan zehirsiz. Emme zehirsiz deyi varıb da yapışıvermen. Yaz geldimidi gara ilan da bollaşır. Boz ilandan gorgmag ilazım. Serinleecem deyi fasilleliglerde, muz baccası sulandıgdan soona muzluglarda, esgiden orteere çog çıkardı. Hindi peg görünmeeverdi. Mamıdseydili Gabagcı'nın Fatih'i engile boz ilanın biri, dee delaanlıkana fasilleligde bi sogmuşumuş. O vakıdlarda engile tomofil de bol olmadıından şeerden bayaa bi tomofil beglemişler, en sonunda da Efe Musdafa'nın cibiile zavadanag şeerdeki hasdaneye eledmişlerimiş.

Bilader ilandan bahseddig, hindi guyrugludan bahsedmeseg olmaz. Engi melaned esgiden Alanya'nın baş belasııdı. Evel zaman Alanyasında bol olurdu emme hindi peg yog. Gene de tediribi elden salmamag ilazım, deelise mavuladır.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.