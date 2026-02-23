122 kilometrelik Antalya–Alanya Otoyolu projesinde hattın kaydırıldığı ve bir tünelin iptal edildiği öne sürüldü. Resmi açıklama henüz yok.

Antalya–Alanya Otoyolu güzergâh değişikliği iddiası bölge gündemine oturdu. 25 Temmuz 2025’te temeli atılan ve iki şehir arasındaki ulaşımı kesintisiz otoyolla bağlamayı hedefleyen projede bazı kesimlerde revizyona gidildiği ileri sürülüyor. Özellikle Manavgat Hacıobası Mahallesi çevresinde hattın güneye kaydırıldığı iddiası tartışma yarattı.

Yaklaşık 122 kilometrelik otoyol tamamlandığında Antalya–Alanya arası yolculuk süresinin ciddi ölçüde kısalması planlanıyor. Mevcut durumda 2–2,5 saati bulan ulaşımın daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Ancak kulislerde konuşulan iddialara göre projede maliyet odaklı yeni bir planlama yapıldı.

HACIOBASI BÖLGESİNDE TÜNEL İPTALİ İDDİASI

En dikkat çeken iddia, Hacıobası Mahallesi yakınlarında planlanan bir tünelin iptal edildiği ve bazı viyadük uzunluklarının kısaltıldığı yönünde. Antalya–Konya yolu kesişimine yakın noktada otoyol hattının daha güneye kaydırıldığı öne sürülüyor.

Bu değişikliğin projeyi daha düşük maliyetli hale getirmek amacıyla yapıldığı konuşuluyor. Ancak söz konusu revizyonun resmi imar planlarında yer alıp almadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.

YAP İŞLET DEVRET MODELİ VE ZEMİN TARTIŞMASI

Antalya–Alanya Otoyolu projesi, Yap İşlet Devret modeli kapsamında Limak Holding tarafından yürütülüyor. Bölge sakinleri ise hattın güneye kaydırılması halinde sulak ve suya doygun zemin yapısının ileride altyapı sorunlarına yol açabileceğini dile getiriyor.

İnşaat ve zemin mühendisliği alanında yapılan çalışmalara göre, suya doygun zeminlerde büyük ölçekli ulaşım projelerinde kapsamlı zemin iyileştirme uygulamaları gerekiyor. Aksi halde uzun vadede güvenlik ve bakım maliyetleri artabiliyor. Bu nedenle Antalya Alanya otoyol projesinde zemin güvenliği başlığı da kamuoyunda ayrı bir tartışma konusu haline geldi.

Yol dediğimiz şey sadece asfalt değil aslında. Altındaki toprak ne kadar sağlam, işte mesele biraz da orada.

TARIM ARAZİLERİ VE HIZLI TREN ETKİSİ

Güzergâh değişikliği iddiası, bölgedeki tarım üreticilerini de yakından ilgilendiriyor. Hattın güneye kayması halinde Antalya–Manavgat–Alanya Hızlı Tren Projesi ile bazı noktalarda yakınlaşacağı ifade ediliyor.

Bu durumun iki büyük ulaşım projesi arasında kalan verimli tarım arazilerini etkileyebileceği belirtiliyor. Bölgede üretim yapan çiftçiler, hattın daha kuzeyden geçirilmesini savunuyor. Bazı planlama uzmanları ise otoyol ve hızlı tren güzergâhlarının entegre planlanmasının toplam arazi kaybını azaltabileceğini dile getiriyor.

Bir tarafta hız, diğer tarafta toprak. Karar kolay değil…

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Antalya–Alanya Otoyolu son durum başlığı altında kamuoyunun en çok merak ettiği konu, gerçekten bir güzergâh değişikliği yapılıp yapılmadığı. Şu ana kadar ilgili kurumlardan resmi ve detaylı bir açıklama gelmedi.

Projenin turizm, ticaret ve günlük ulaşım açısından bölge ekonomisine ciddi katkı sağlaması bekleniyor. Ancak olası bir revizyonun çevresel, teknik ve ekonomik etkileri önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak gibi görünüyor. Şimdilik iddialar konuşuluyor, netlik yok.