BİLADER esgi Alanya'da hööle kik gibi geyinen adamlar varıdı. Pantulları ciled gibi ütülü olurdu. Engile geyinenlerden biri ıramedli Marçıl'ın Amat Emmi'di. Biri de ıramedli Uzun Amat Emmi'di. Biri de Pilipis İradiyosu satan Ali Gögce'eedi. Taa engile geyinen biseel Alanyalı varıdı. Bigün Alanya'dakı banganın birine bi müdür tayin olmuş. Gelikene elinde takım elbiselig gumaşı da varımış. Nahıl olsa Alanya'da terzinin birine digdiririn demiş. Alanya'da terzilerin alayını dolaşmış. Alayı da "Müdürüm, Marçıl'ın Amat Emmi'nin elbisesi var. Hindi onu dikiyom. Onun işini bitireem, senin elbiseyi dikelim" demiş. Marçıl'ın Amat Emmi'nin haggatan Alanya'da on gadar terzide de dakım elbiselig gumaşı varımış. En son vardıı terzi de engile deyinsire müdürün kafası admış "Ben bu elbisenin gumaşını da Marçıl'ın Amat Emmi'ye hediye ediyom. Bu gumaşdan Amat Emmi'ye gözel bi dakım dikiverin, dikim parasını da benden alın. Necimiş eyeen bu adam?" demiş. Haggatan elbiselig gumaşı gomuş, varmış gedmiş. İşdacıkana size bi terzi hikayesi. Marçıl Amat Emmi'ye, ölmüş terzilerimizin alayına Allah'dan ıramed, galanlarına saalıg dileyom.