Partililerin ilgi gösterdiği kongrede, teşkilatın yeni yönetimi belirlendi.

​Kongrenin sevk ve idaresini gerçekleştirmek üzere Divan Başkanlığına, HSP Alanya İlçe Başkanı İsmail Yıldırım seçildi. Başarılı bir yönetim sergileyen Yıldırım, kongre sonunda yapılan seçimlerde aynı zamanda Üst Kurul Delegesi olarak görevlendirildi.

​Yapılan seçimler sonucunda, Halkın Sesi Partisi Antalya İl Başkanlığı görevine Olcan Beslek Akar seçildi. Kongre sonrası delegelere teşekkür eden Akar ve yeni yönetim kurulu, Antalya genelinde siyasi çalışmaları hızlandırma mesajı verdi.

‘İLİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN’

​Kongre sonrası değerlendirmelerde bulunan Divan Başkanı ve Alanya İlçe Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ​ "Divan Başkanlığını üstlendiğim ve Üst Kurul Delegesi seçildiğim Halkın Sesi Partisi Antalya İl Kongremizi başarıyla tamamladık. İl Başkanı seçilen Sayın Olcan Beslek Akar başkanımı, yönetimini ve seçilen delege arkadaşlarımı yürekten kutlarım. Sonuçların ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim."