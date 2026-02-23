Alanya’da yüksek kesimlerde kar ve buzlanma bekleniyor. Toroslar için don ve tipi uyarısı yapıldı.

Alanya’da yeni haftayla birlikte hava sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Çarşamba gününden itibaren ilçede etkisini gösterecek. Özellikle Alanya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

SICAKLIK 3-4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Son tahminlere göre ilçe merkezinde hava sıcaklığı 3-4 derece seviyelerine kadar gerileyecek. Toroslar hattında ise kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Alanya Toroslar kar yağışı ve buzlanma uyarısı özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Bu düşüş, sadece rakam değil. Sabah işe giden, çocuğunu okula götüren, serada çalışan üretici için ciddi bir değişim demek. Özellikle yayla yollarında don riski artacak.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Yetkililer, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve tipi riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle Alanya-Gedevet, Dim Yaylası ve kırsal bağlantı yollarında zincirsiz araçla çıkılmaması öneriliyor. Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesi azalabilir.

Bir anda bastırabilir. Hava bu.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Alanya’da Çarşamba günü beklenen kar yağışı nedeniyle tarımsal üretim yapılan bölgelerde de don riskine dikkat çekiliyor. Seracılık yapan üreticilerin örtü ve ısı kontrolü konusunda önlem alması gerekiyor. Aynı şekilde açık alanda çalışanlar için de soğuk çarpmasına karşı tedbir önemli.

Soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.