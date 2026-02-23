HÜRJET test uçuşları Antalya Körfezi ile Gazipaşa açıkları arasında yapılacak. 23 Şubat – 16 Mart tarihleri arasında yüksek sesler duyulabilir.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yürütülen HÜRJET jet eğitim uçağı test uçuşları kapsamında, 23 Şubat 2026 ile 16 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya Körfezi ile Gazipaşa açıkları arasında planlı uçuşlar gerçekleştirilecek. Testler nedeniyle özellikle Alanya, Antalya merkez ve Gazipaşa’da yüksek ses duyulabileceği bildirildi.

TEST UÇUŞLARI DENİZ SAHASINDA YAPILACAK

Edinilen bilgilere göre uçuşlar, Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olacak. Güzergâhın Antalya Körfezi üzerinden Alanya açıklarına ve Gazipaşa açıklarına kadar uzanan deniz sahasını kapsadığı öğrenildi.

Bu süreçte zaman zaman sonik patlama benzeri yüksek sesler duyulabilecek. Yetkililer, söz konusu seslerin herhangi bir acil durumdan değil, planlı HÜRJET süpersonik test uçuşu faaliyetlerinden kaynaklanacağını vurguladı.

VATANDAŞLARA “PANİK YAPMAYIN” UYARISI

Belirtilen tarihler arasında özellikle sahil hattında yaşayan vatandaşların yüksek ses nedeniyle endişeye kapılmaması istendi. Tüm uçuşların kontrollü ve programlı şekilde icra edileceği bildirildi.

Alanya’da geçmiş yıllarda da benzer askeri uçuşlar sırasında kısa süreli panik yaşanmıştı. Bu kez test takvimi önceden duyuruldu. Yani duyulan ses bir patlama ya da olağanüstü durum anlamına gelmeyecek.

Özellikle gündüz saatlerinde balkon ya da sahil hattında bulunan vatandaşlar ani bir sesle irkilebilir. Ama mesele bu kadar.

HÜRJET PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET projesi, savunma sanayii açısından kritik projeler arasında yer alıyor. Test uçuşları, uçağın performans, hız ve manevra kabiliyetine ilişkin teknik doğrulama süreçlerini kapsıyor. Çalışmalar test takvimi doğrultusunda devam edecek.

Şehrin üzerinde değil, açık deniz sahasında icra edilecek olması önemli. Çünkü ses etkisi kısa süreli olacak ve doğrudan yerleşim alanı üzerinde uçuş planlanmıyor. Yine de bazı günler… duyulabilir.

Uçuşlara ilişkin resmi bilgilendirme kurumlar tarafından yapıldı.