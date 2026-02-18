IRAMEDLİ Takavid Amat Dayımı esgiler çog eyi bilir. Iramedli, Alanya'nın Nasireddin Hocası'dı. Ölüyü güldürürdü laflarıla. Dün beerde gene adı geçdi, böön Takavid Amad'dan bi anı yazıvereem dedim.

Takavid Amat, gara cavaya binerdi. Bi vakıd, Hacad'dan aarı evine gederkene cavadan yere serilaalmış. Amad dayım külüfan olmuş, bedesinde gırılmayıg yer galmamış bilader. Neyise hayılacada hasdanede galmış, soona eve yollavermişler. Tabi ıramedli sevilen adam, geleni, gedeni çog. Her gelen "Ay Amad Aaa, gaza nahıl oldu, bi annadıver" derimiş. Amad Aaa'mın evel takacaa kesig, gonuşucag halı yog, her gelene gazayı annadırkana dini imanı gevremiş. Bigün oğlanı çaarmış "Oolum gedin iradiyocuya, bana bi teyib yollasın, bi de boş band versin" demiş. Takavid, teyibi getirdmiş, gayıd yerini açmış, gazayı gözelce annadmış, sesini de gayıd etmiş. Ondaan soona gelenler "Gazayı bi annadıver" dediglerinde, "Dur" derimiş, teyibin düümesine basıverir, gazayı dınladırımış.

Takavid dayıma burdan bita ıramed dileyom. Nur içinde yatsın deyom. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.