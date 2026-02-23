Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2023’te Ayşe Temel’i “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onamıştı.

Ancak sanık avukatlarının temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği cezayı hukuki yönden eksik bularak kararı bozdu.

YARGITAY’DAN “AĞIRLAŞTIRILMIŞ” VURGUSU

Yüksek Mahkeme kararında, sanığın eyleminin “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu nedenle cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca taraflar arasındaki ilişkiye dair değerlendirmelere de yer verildi. Bu hususların ceza tayininde dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, bozma ilamı doğrultusunda sanık hakkında yeniden yargılama yapacak.

Yeni duruşmada, cezanın niteliği ve hukuki vasıflandırma yeniden ele alınacak. Kararın, kamuoyunda yakından takip edilmesi bekleniyor.