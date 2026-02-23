Dim Barajı çevresinde peş peşe gelen heyelan haberlerine bir yenisi eklendi. Bıçakçı Mahallesi grup yolunun yarısı çöktü, ekipler bölgede çalışma başlattı.

Alanya’da Dim Çayı Barajı çevresinde yaşanan toprak kaymaları tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Barajın taşması sonrası bırakılan suyun vadideki işletmelere zarar vermesinin ardından bu kez Bıçakçı Mahallesi grup yolunda heyelan meydana geldi. Yolun yarısının tamamen çöktüğü, çökme derinliğinin ise 1 metreden fazla olduğu bildirildi.

YOLUN YARISI BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Baraj kenarından geçen grup yolunda asfaltın büyük bölümü çökerken, oluşan boşluk metrelerce derinliğe ulaştı. Bölgeyi kullanan sürücüler için risk oluştu. Özellikle sabah saatlerinde kırsaldan merkeze inen vatandaşlar için alternatif güzergâh arayışı başladı.

Alanya Dim Barajı heyelan son dakika gelişmeleri bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Çünkü bu yol sadece bir mahalleyi değil, tarım arazilerine ve yayla bağlantılarına ulaşımı da sağlıyor.

ÇÖKME RİSKİ VAR MI?

Uzman ekipler, zeminde suya bağlı yumuşama ve toprak kaymasının etkili olduğunu değerlendiriyor. Baraj çevresindeki toprak yapısının doygunluğa ulaşması, özellikle eğimli alanlarda heyelan riskini artırıyor. Şimdilik baraj gövdesine ilişkin resmi bir risk açıklaması yapılmadı.

Ama vatandaşın aklındaki soru net: “Baraj çevresinde yeni çökmeler olur mu?”

Geçtiğimiz günlerde taşkın nedeniyle zarar gören işletmelerin yaraları henüz sarılmamışken yeni bir çökme haberi moralleri bozdu. Bölgede yaşayan bir mahalle sakini, “Toprak sürekli kayıyor gibi. Gece yağmur yağınca daha da korkuyoruz,” dedi.

Toprak yerinde durmuyor gibi…

EKİPLER SAHADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Hizmetler Birimi ekipleri, iş makineleriyle zemine inerek dolgu ve güçlendirme çalışması başlatacak. Yolun kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Özellikle Dim Barajı çevresinde yol çökmesi ve heyelan riski nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve çalışma alanına yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.