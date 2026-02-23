1 KASIM’DA Ankara-Alanya uçuşlarını durdurma kararı alan A Jet, 3 Nisan’da uçuşları yeniden başlatma kararı aldı. Alanya’nın tüm taleplerine rağmen, kış döneminde uçuşları iptal etme kararından geri adım atmayan şirketin bu kararını Alanyalı sektör temsilcileri önemli bir gelişme olarak gördüklerini ancak kış döneminde uçuşların durmasının, iç pazar hareketliliğini azaltarak özellikle kamu çalışanları, öğrenciler, iş insanları ve kısa süreli tatilcilerin planlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Alternatif havalimanlarına yönelimin hem ek maliyet hem de zaman kaybına yol açtığını ifade eden temsilciler, Alanya’nın yalnızca yaz destinasyonu olmadığını hatırlatarak, Ankara-Alanya hattının yıl boyunca kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devam etmesinin bölge ekonomisinin ve turizmin geleceği için önemli olduğunu söyledi.

‘3 NİSAN GECİKMİŞ BİR TARİH’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, “A Jet’in seferleri 3 Nisan’da yeniden başlatacak olması elbette önemli bir gelişmedir. Ancak Alanya’nın tüm talebine ve girişimlerine rağmen kış döneminde uçuşların devam etmemesi, turizm sezonunu uzatma hedefimizle örtüşmemişti. 3 Nisan gecikmiş bir tarih fakat önemli olan bunun sürekliliği. Önümüzdeki kışta bu uçuşların devam etmesi önemli” ifadelerini kullandı.

‘İÇ PAZAR HAREKETLİLİĞİ ZAYIFLADI’

Alanya’nın bu süreçten nasıl etkilendiğine değinen Özcan, “Ankara hattı, özellikle kamu çalışanları, iş dünyası ve hafta sonu tatilcileri açısından stratejik bir öneme sahipti. Kış döneminde uçuşların olmaması; kongre, spor kampı ve kısa süreli tatil planlarını olumsuz etkiledi. Turizm sezonunu uzatma hedefine olumsuz etkiledi. Alanya olarak uzun süredir sezonu 12 aya yayma hedefiyle çalışıyoruz. Kış aylarında ulaşım alternatiflerinin azalması, destinasyonun erişilebilirliğini sınırladı. Ulaşım sürekliliği, sürdürülebilir turizmin en temel unsurudur. Bazı misafirlerimiz farklı havalimanlarını tercih etmek zorunda kaldı. Bu durum hem zaman hem maliyet açısından dezavantaj oluşturdu. Özellikle Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın aktif ve sürekli kullanılan bir merkez olması büyük önem taşıyor” dedi.

‘İÇ HAT UÇUŞLARININ YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ GEREKMEKTEDİR’

Özcan, ”Uçuşların durması; otellerden restoranlara, transfer firmalarından yerel esnafa kadar geniş bir ekosistemi etkiledi. Turizm yalnızca konaklamadan ibaret değildir; ulaşım zincirin en kritik halkalarından biridir. Beklentimiz; Alanya, yalnızca yaz destinasyonu değildir. Spor turizmi, sağlık turizmi, kültür ve gastronomi turizmi, tarih turizmi gibi alanlarda ciddi bir potansiyele sahibiz. Bu nedenle iç hat uçuşlarının yıl boyunca kesintisiz sürdürülmesi gerekmektedir. 3 Nisan’da uçuşların yeniden başlayacak olması olumlu bir adımdır; ancak asıl hedefimiz, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerle 12 ay boyunca düzenli ve sürdürülebilir hava ulaşımının sağlanmasıdır. Alanya’nın turizmde büyümesi, erişilebilirliğinin güçlenmesiyle mümkündür. Bu konuda tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

‘BU HATTIN KESİNTİYE UĞRAMASI BÖLGEMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR’

Alanya’da yaşayan vatandaşlar olarak, Gazipaşa–Alanya Havalimanı ile Ankara arasındaki direkt uçuşların A Jet tarafından geçici olarak durdurulmasını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şube Başkanı Celil Kara, “Bölgemiz yalnızca turizm açısından değil; sağlık, eğitim, kamu hizmetleri ve ticaret bakımından da Ankara ile güçlü bir bağ içindedir. Bu uçuşların kaldırılması, özellikle kamu görevlileri, iş insanları, öğrenciler ve hastalar başta olmak üzere çok geniş bir kesimi doğrudan mağdur etmektedir. Alanya MÜSİAD başkanı olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki; ulaşım bir lüks değil, temel bir ihtiyaçtır. Gazipaşa–Ankara hattı, Alanya ve çevresinin başkentle olan en hızlı ve en pratik bağlantısıdır. Bu hattın kesintiye uğraması, bölgemizin sosyal ve ekonomik yaşamını olumsuz etkilemektedir” dedi.

‘BEKLENTİMİZ HATTIN KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE DEVAM ETMESİ’

Kara, “Uçuşların 3 Nisan’da yeniden başlayacak olması elbette sevindiricidir. Ancak bu tür kararların alınırken bölge halkının ihtiyaçlarının, talep yoğunluğunun ve kamusal faydanın mutlaka dikkate alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yetkililerden ve ilgili hava yolu şirketinden beklentimiz; bu hattın kalıcı ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına gerekli planlamaların yapılmasıdır” diye konuştu.

‘İŞ DÜNYASINI VE TURİZMİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN KARAR’

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Ceziroğlu, “Ankara-Alanya uçuşlarının kış döneminde durdurulması; hem iş dünyasını hem de turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Özellikle kamu kurumlarıyla temas halinde olan iş insanları, yatırımcılar ve resmi işlemleri için Ankara’ya sık seyahat eden vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşadı. Alternatif olarak Antalya Havalimanı’na yönelmek zorunda kalındı. Bu da yaklaşık 2–2,5 saatlik kara yolu ulaşımı, ek maliyet ve zaman kaybı anlamına geldi” diye konuştu.

‘12 AYA YAYILAN TURİZM HEDEFİYLE ÇELİŞİYOR’

Alanya’nın 12 aya yayılan turizm hedefiyle çelişen bir karar olduğunu belirten Ceziroğlu, “Kış sezonunda ulaşım ağının zayıflaması, destinasyon algısını olumsuz etkiledi ve özellikle iç pazar hareketliliğinde düşüşe sebep oldu. Alanya artık sadece yaz turizmiyle anılan bir şehir değil. Spor turizmi, sağlık turizmi, kongre ve kamp turizmi gibi alanlarda kış döneminde de ciddi hareketlilik hedefleniyor. Başkent bağlantısının kesilmesi; spor kulüpleri, federasyonlar, kamu temsilcileri ve yatırımcılar açısından ulaşımı zorlaştırdı. Ulaşımın sürdürülebilir olmaması, destinasyon planlamasında güven kaybına yol açabiliyor” dedi.

‘SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE YETKİLİLER ORTAK BİR TALEP DOSYASI HAZIRLAYABİLİR’

Aynı durumun yaşanması halinde neler yapılması gerektiğine değinen Ceziroğlu, “Bu risk tamamen ortadan kalkmış değil. Havayolu firmaları operasyonel planlamalarını yolcu doluluk oranlarına göre yapıyor. Eğer kış döneminde yeterli doluluk sağlanamazsa benzer kararların tekrar gündeme gelme ihtimali var. Bu konuda girişimlerin artırılması gerekiyor. İş dünyası temsilcileri, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları ortak bir talep dosyası hazırlayabilir. Kış döneminde kamu kurumları ve büyük firmaların uçuş planlamalarını Gazipaşa çıkışlı yapmaları teşvik edilebilir. Doluluk oranlarını artırmak için kampanyalar ve iş birlikleri geliştirilebilir. Ulaştırma ve turizm yetkilileri nezdinde temaslar sürdürülebilir. Alanya’nın potansiyeli göz önüne alındığında, Ankara hattının 12 ay boyunca devam etmesi hem ekonomik hem stratejik açıdan önem taşıyor. Alanya büyüyen, gelişen ve yıl boyu yaşayan bir şehir. Ulaşım altyapısının sürdürülebilir olması; yatırım, turizm ve ticaret açısından hayati öneme sahip. Ankara hattının kalıcı hale gelmesi için tüm paydaşların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki yıl tekrar kapanmamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

