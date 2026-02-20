BİLADER, endee Alanya'da bazı umumi helalar eyice kel, goraza. Adam helaya taa girmeden bunnu düşüyoru busug busug kokudan. Bi de helaya nahıl giricen? Öndüün beerde umumi bi helaya girdim. Hela bildiin tirig yuvası gibi. Otursan oturulmaz, dikelsen dikelinmez. İşeeceen deyi ömrüm özeem üzüldü. İçi dışı pislik içindeedi. Eve vardım, gendimi hammama addım, bereyi bi çimdim bilader.

Engi umumi helaya gedenler de batırıp, ööle goveriyollar. Ööle adamları deggetirib, gocaac odunula dövücegsin. 10 vurub 1 sayıcağsın. Enerci- me elime eyi bi para geçerse, engi umumi helaların alayını yeniledivericem. Helaların alın takına da yazdıracaam yazıyı ayalladım. Yazı hööle olucag: Amad Bilir yabdırdı bu helayı, Gusurad galmasın deyi bende, Gelen işesin, geden işesin, Temiz işensin emme lekin.

Hela işi möhüm iş bilader. Bi memleketin temizlii helalarından belli olur. Ende Alanya'ya gıyamed gibi cavır geliyoru. Malamat oluyoz vallahi. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.