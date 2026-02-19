Bilader, dün ıramedli Takavid Amat Dayımın bi anısını yazıverdim, "Iramedli Alanya'nın Nasireddin hocasıdı, ölüyü güldürürdü" dedim. Böön de Alanya'nın taa delaanlı Nasireddin hocalarından biri olan Gadir Doğan Aydın'ı yazıvericem. Gadir, bizim ALKOD Denneği'nde hayılaca bi vazife yabdı. Sanayide gaportacı düggeni var. Usda, namazlı abdesli, ekmee yenir, suyu içilir. Musdafa deyi bi de oolu var. Gadir Usda, yemeyi içmeyi hazeder, hazeddiinden de 110 kilodan yokarı apaalab geder. Bi vakıdlar evde gavırma yabdırmış, o zamanlar 8 aylıg oğlu Musdafa'nın ağzına da vermiş gavırmadan emme çocuun dişleri taa çıgmadından gavırmayı gevememiş. Engi iş Gadir Usda'nın ciyerine badmış, "Ben yeyom, oğlan yeyemeyor" deyi garipsimiş. Bi argadaşı varımış, diş yaparımış Logman deyi, onu aramış tilefonula. Logman'a tilefonda "Logman abi, benim oğlan gavırmayı gevemeyor. Dişi çıkıncaya gadar bi damag yapıver de parası neyise vereem" demiş. Gari Logman "Böbee damag dakılmaz, nerde görülmüş" deyi Gadir'e bereyi annadmış.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.