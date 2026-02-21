BİLADER, Aşır Nuh peygamber vagdından galmış. Alanyalı endee aşır işine böyüg ehemmiyed verir. Benim taa çocugluumdan beri aşır bişirilir her evde. Hindi son vakıtlarda bişiren azaldı emme gene devam eden hayıla var. Esgiden beri Alanya'da "Aşır, deşir, bişir" dellerdi. Yani "ille bişiricegsin" demeg endee laf. Yoosa bile deşir yani el, avıc aç, isde, naparsan yap emme bul, buluşdur deyoru. Tenesi çog olursa aşır gözel olur bilader. Paraya gıyıb, içine kozu, payamı, fındıı, fısdıı bolca atıcagsın. Endeenleri atmazsan yavan olur.

Hindi engi aşır işini hundan yazdım. Öndüün şeerde bi argadaş deggeldi "Pasdaneye gedelim" dedi. Ben "Ulan nabıcan pasdanede, gel bi gaveye gedib, çay içelim" dedisem taa ille götürdü. Orda bana "ille dadlı ye" dedi. Ben paklavı sööledim. Bu da "Aşır" dedi. Cayırada getirdiler aşırı, meerem hindi her pasdanede aşır satallarımış.

Ne bileem ben, ben de senede bi gün avrad bişirir, gonu gomşu yollarsa yerdim. Engi sosyetig işlere bi tüllü alışamadım, ciyerim ona yanar. Bi de aşırı paraala satma işine hocalar ne der ola deyi marag ediyom doorusu.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.