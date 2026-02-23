Geçtiğimiz günlerde Alanya’da düzenlenen Özbek Edebiyatı Konferansı’nın başarısının ardından, yayınevi sahibi Arslan Bayır, edebiyat dünyasında ses getirecek yeni rotalarını açıkladı.

​EDEBİYATIN ROTASI: ALANYA, İSTANBUL VE DUBAİ

​Baygenç Yayıncılık, yerelden globale uzanan etkinlik takvimiyle dikkat çekiyor. Arslan Bayır, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek konferanslar dizisi hakkında şu bilgileri verdi:

​Nisan ve Mayıs: Alanya ev sahipliğinde iki büyük konferans.

​ İ stanbul: Kültürün kalbinde Türk-Özbek edebiyat buluşması.

​Dubai: Uluslararası arenada Türk edebiyatı tanıtımı.

​Bu stratejik adımlarla Baygenç Yayıncılık, sadece bir yayınevi değil, bir "dünya yayıncılığı" markası olma yolunda ilerlediğini tescilliyor.

​2026 HEDEFİ: 56 ÜLKEDEN ŞAİRLER TEK ANTOLOJİDE

​Yayınevinin en heyecan verici projelerinden biri ise 2026 yılı için planlanan dev şiir seçkisi. Proje kapsamında tam 56 farklı ülkeden şairlerin eserleri bir araya getirilecek. Bu küresel antoloji, Alanya’nın adını dünya edebiyat haritasına altın harflerle yazdırmayı hedefliyor.

​Arslan Bayır, çalışmalarının temel motivasyonunun Alanya’yı bir edebiyat şehri yapmak olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Alanya’mızın bir kültür, sanat ve edebiyat şehri olması için Güncel Sanat dergimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şehrimizde kapsamlı bir edebiyat kongresi düzenlemek de yakın planlarımız arasında yer alıyor."

​Baygenç Yayıncılık, gerçekleştirdiği projelerle hem Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirmeyi hem de Alanya’nın kültürel prestijini artırmayı sürdürüyor.



