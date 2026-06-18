İddialara göre olay, Maltepe'de dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek için evinden çıkan Erhan Karaal'ın, aracının yanında beklediği sırada başka bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğradığı öne sürüldü.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADIĞI İDDİA EDİLDİ

Aktarılan bilgilere göre saldırganlar Karaal'ı darbederek etkisiz hale getirdi. Daha sonra zorla bir araca bindirildiği ileri sürüldü. Bazı iddialarda ise saldırganların Karaal'ın başına siyah poşet geçirdiği öne sürüldü.

Olayın yaşandığı sırada Karaal'ın çocuğu ile bir komşusunun yaşananlara tanıklık ettiği iddia edildi. Olayın ardından Karaal'ın eşinin emniyete giderek şikâyetçi olduğu belirtildi.

PLAKASI KOPYALANMIŞ ARAÇ İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin ortaya atılan bilgiler arasında dikkat çeken bir diğer detay da kullanılan araç oldu. İddiaya göre saldırıda kullanılan otomobilin, aynı sokakta bulunan başka bir aracın plakasını kopyaladığı değerlendiriliyor.

Emniyet ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığı ve olayda kullanılan aracın tespiti için çalışma yürüttüğü öne sürüldü.

EMNİYETTEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin Erhan Karaal'ın bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan haberde yer alan bilgiler, şu ana kadar basına yansıyan iddialara dayanıyor. Olayın tüm yönleriyle netleşmesi için emniyet birimlerinin yapacağı resmi açıklamalar bekleniyor.