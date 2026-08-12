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İkramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları kesinleştiğinde, oyuncular kuponlarını resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulayabiliyor.

Çekiliş sonrasında kesin ikramiye bilgileri ve kazanan kategorileri Milli Piyango Online'ın resmi kanallarından kontrol edilebiliyor. Milli Piyango'nun yayınlarında Çılgın Sayısal Loto'nun bayi terminalleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden oynanabildiği belirtiliyor.

12 Ağustos 2026 tarihli çekilişte çıkan 6 numara şöyle:

Çılgın Sayısal Loto'da 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyenlerin beklediği numaralar belli oldu.

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