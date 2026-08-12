Çılgın Sayısal Loto'da 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyenlerin beklediği numaralar belli oldu.
12 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
12 Ağustos 2026 tarihli çekilişte çıkan 6 numara şöyle:
19 - 31 - 49 - 59 - 64 - 66
Joker: 7
SüperStar: 67
Oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO KUPONU NASIL KONTROL EDİLİR?
Çekiliş sonrasında kesin ikramiye bilgileri ve kazanan kategorileri Milli Piyango Online'ın resmi kanallarından kontrol edilebiliyor. Milli Piyango'nun yayınlarında Çılgın Sayısal Loto'nun bayi terminalleri, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden oynanabildiği belirtiliyor.
İkramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları kesinleştiğinde, oyuncular kuponlarını resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulayabiliyor.
12 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 19, 31, 49, 59, 64, 66 — Joker 7 — SüperStar 67