İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen vize randevusu soruşturması kapsamında, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bakan Gürlek tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'deki 63 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 49 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.

Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişi ve şirketlerin, konsolosluk ve yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerine sızdığı tespit edildi. Şüphelilerin 'bot' adı verilen özel yazılımlar kullanarak tüm randevuları toplu şekilde aldığı ve vatandaşların doğrudan bireysel başvuru yapmasını fiilen imkansız hale getirdiği bildirildi.

918 MİLYON LİRALIK VURGUN NASIL YAPILDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan mali incelemeler, dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi. Ocak 2024 ile Temmuz 2026 dönemini kapsayan soruşturmada, şüpheli şirketlerin hesaplarında 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi saptandı. Bu süreçte 41 bini aşkın mağdurdan yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği aktarıldı.

Toplanan haksız kazancın önemli bir kısmının şirket ortakları ve çalışanlarının şahsi hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. İncelemelerde, suç şebekesinin elde ettiği gelirleri yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleriyle sistem dışına çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

ANTALYA VE BÖLGEDEKİ MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK Mİ?

Operasyonun Antalya ayağı, özellikle turizm ve ticaretin yoğun olduğu Akdeniz bölgesindeki vize başvuru süreçleri açısından yakından takip ediliyor. Yurt dışı seyahati planlayan vatandaşların uzun süredir yaşadığı randevu krizinin temelinde bu tür bot yazılımların yattığı değerlendirilirken, suç şebekelerinin çökertilmesinin ardından bireysel randevu sistemlerinin normale dönmesi muhtemel bir etki olarak öngörülüyor.