Aydın’ın Söke ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen tren kazası ölümle sonuçlandı. Demiryolunda gerçekleştirilen ölçüm çalışmasına yardım ettiği belirtilen Dilek Karabatak’a (48), Ortaklar’dan Söke yönüne ilerleyen tren çarptı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde meydana geldi.

DEMİRYOLUNDA ÖLÇÜM ÇALIŞMASI YAPILIYORDU

İddiaya göre özel bir şirkette görev yapan Mustafa A., bölgede demiryolu üzerinde ölçüm çalışması gerçekleştiriyordu.

Bu sırada Mustafa A.’nın yanında bulunan ve yapılan çalışmaya yardım ettiği belirtilen Dilek Karabatak da demiryolu hattında bulunuyordu.

Ortaklar’dan Söke istikametine doğru ilerleyen, makinist Mustafa S. idaresindeki tren, henüz bilinmeyen nedenle Karabatak’a çarptı.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Trenin çarpmasıyla savrulan 48 yaşındaki Dilek Karabatak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabatak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, kazanın meydana geldiği demiryolu hattında inceleme gerçekleştirildi.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Dilek Karabatak’ın cenazesi gerekli işlemler için olay yerinden kaldırıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin ve çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığının yürütülecek tahkikat kapsamında araştırılması bekleniyor.

2 KİŞİ JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından demiryolunda ölçüm çalışması yaptığı belirtilen şirket personeli Mustafa A. ile treni kullanan makinist Mustafa S., ifadelerinin alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan adli tahkikat devam ediyor.