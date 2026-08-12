Çılgın Sayısal Loto’da 12 Ağustos 2026 tarihli çekiliş tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından milyonlarca liralık büyük ikramiye için belirlenen numaralar açıklandı.

Sonuçların belli olmasıyla birlikte kupon sahipleri, oynadıkları numaraları kazanan rakamlarla karşılaştırmaya başladı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

12 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

19 - 31 - 49 - 59 - 64 - 66

Joker: 7

Süper Star: 67

BÜYÜK İKRAMİYE 547 MİLYON 452 BİN TL

Gecenin en dikkat çeken rakamı büyük ikramiye oldu. 12 Ağustos tarihli çekilişte büyük ikramiye tutarı 547 milyon 452 bin 764 TL olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin hangi kupon veya kuponlara isabet ettiği ve devredip devretmediğine ilişkin detayların çekiliş sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belli olması bekleniyor.

KUPONLAR KONTROL EDİLİYOR

Çekilişin tamamlanmasının ardından Çılgın Sayısal Loto oynayan vatandaşlar kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Oyuncular, kuponlarında yer alan rakamları açıklanan 19, 31, 49, 59, 64 ve 66 numaralarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Çekilişte ayrıca Joker 7, Süper Star ise 67 olarak belirlendi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto’da ana numaraların yanı sıra Joker ve Süper Star sonuçları da farklı ikramiye kategorileri açısından önem taşıyor.

12 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 19, 31, 49, 59, 64, 66 – Joker: 7 – Süper Star: 67. Büyük ikramiye: 547.452.764 TL.