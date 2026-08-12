Kepez Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, Emek Mahallesi Açık Semt Pazarı çevresinde ortak kullanım alanlarını işgal eden kişilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, yaya ve araç trafiğini tehlikeye atan, kaldırımları kapatan kayıt dışı seyyar satıcılar bölgeden uzaklaştırıldı.

TAHLİYE SONRASI BÖLGE TEMİZLENDİ

Zabıta ekiplerinin kaldırım ve yol güzergahlarında gerçekleştirdiği tahliye işlemlerinin hemen ardından temizlik görevlileri devreye girdi. Alanda biriken atıklar temizlenerek, pazar çevresi vatandaşların güvenle ve rahatça kullanabileceği bir hale getirildi. Ortak kullanım alanlarındaki bu düzenleme ile mahalle sakinlerinin ulaşımdaki fiziksel engelleri ortadan kaldırıldı.

DENETİMLER NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Kayıt dışı seyyar satıcılara yönelik bu tür müdahaleler, hem yaya güvenliğinin ve hijyen standartlarının sağlanması hem de yasal yükümlülüklerini yerine getiren kayıtlı pazar esnafının haksız rekabetten korunması açısından kritik bir rol üstleniyor. Yetkililer, kent düzenini bozan ve kamu alanlarını gasp eden işgallerin önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde saha denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.