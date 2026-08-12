Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlandığı belirtilen içeriklerin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla yargıya başvurulduğunu duyurdu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu paylaşımlarla ilgili “müstehcenlik” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirme yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edileceği ifade edildi.

“TEMEL ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIN KORUNMASI”

Bakanlık açıklamasında çocukların korunmasına yönelik çalışmaların temel öncelik olduğu vurgulanarak, çocukların her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir” denildi.

“HİÇBİR İÇERİK KABUL EDİLEMEZ”

Çocuğun üstün yararının esas alındığının belirtildiği açıklamada, çocukları hedef aldığı değerlendirilen içeriklere karşı gerekli adımların atılmaya devam edileceği bildirildi.

Bakanlık, “Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Bakanlığın, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek girişimlerle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.