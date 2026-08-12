Avrupa futbolunda gözler UEFA Süper Kupa mücadelesine çevrildi. Geçen sezon Avrupa’nın iki önemli kupasında şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain ile Aston Villa, UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürebilmek için sahaya çıkacak.

Avusturya’nın Salzburg kentinde oynanacak karşılaşma futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

PSG-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Salzburg’daki mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 22.00’de çalacak.

PSG-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev finali Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgisi de belli oldu.

PSG-Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Böylece futbolseverler UEFA Süper Kupa mücadelesini herhangi bir şifreli yayın üyeliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

AVRUPA’NIN İKİ ŞAMPİYONU KARŞI KARŞIYA

PSG, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak Süper Kupa’da mücadele etme hakkını elde etti.

Aston Villa ise UEFA Avrupa Ligi’ni zirvede tamamlayarak Süper Kupa finaline adını yazdırdı.

İki ekip şimdi Avrupa’daki başarılarını UEFA Süper Kupa ile taçlandırmak için karşı karşıya gelecek.

MAÇI OMAR ABDULKADIR ARTAN YÖNETECEK

PSG ile Aston Villa arasındaki final karşılaşmasının hakemliğini Somalili Omar Abdulkadir Artan yapacak.

Avrupa futbolunda sezonun önemli karşılaşmalarından biri olacak mücadelede iki takım da kupayı kazanarak sezona önemli bir başarıyla başlamayı hedefliyor.

PSG-Aston Villa UEFA Süper Kupa maçı bugün saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı, şifresiz yayınlanacak.