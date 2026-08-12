Gazipaşa ilçesi D-400 kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde saat 11.00 sularında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, İ.B.Ö. (47) yönetimindeki 27 BE 790 plakalı araç, seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü İ.B.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. (45) ve 9 yaşındaki A.N.Ö. hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yetkililerin aktardığına göre, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

D-400 KARA YOLUNDA LASTİK BAKIMININ ÖNEMİ NEDİR?

Özellikle Akdeniz sahil şeridini birbirine bağlayan D-400 gibi yoğun güzergahlarda, araç lastiklerinin mevsimsel bakımı ve aşınma kontrolleri sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Uzmanlar, uzun yola çıkmadan önce yapılan basit bir basınç ve diş derinliği kontrolünün, seyir halindeyken yaşanabilecek ani lastik patlamalarının önüne geçebileceğini vurguluyor.