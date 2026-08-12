Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki A.K. ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücüsü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaza, Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde meydana geldi.

EVİNİN ÖNÜNDE OTOMOBİL ÇARPTI

S.D. yönetimindeki 34 CUF 958 plakalı otomobil, akşam işten çıktıktan sonra evine gelen A.K.’ye evinin önünde çarptı.

İddiaya göre sürücü, çarpmanın ardından otomobili durdurdu. Daha sonra yeniden hareket eden araç, yerde bulunan genç kızın üzerinden geçti.

Sürücü olay yerinden uzaklaşırken çevredekiler ağır yaralanan A.K.’nin yardımına koştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otomobilin genç kıza çarptığı, durduktan sonra yeniden hareket ederek üzerinden geçtiği görüldü. Bir kişinin de olay yerinden uzaklaşan otomobilin arkasından koştuğu anlar kameraya yansıdı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.K., daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ SABAH TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü daha sonra adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

S.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.