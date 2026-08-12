Yalova’da bugün öğleden sonra askeri uçuş sırasında uçak kazası yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğradı.

Kazanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve diğer müdahale ekipleri sevk edildi. İlk görüntüler de kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.

PİLOT UÇAKTAN ATLAYARAK KURTULDU

Kazanın ardından en çok merak edilen konu pilotun durumuydu. Milli Savunma Bakanlığı, pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

F-16'nın neden kaza kırıma uğradığına ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. MSB, kazanın nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belirleneceğini bildirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.