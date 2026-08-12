Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 civarında Yeni Mahalle Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. M.Ç. yönetimindeki 07 UE 193 plakalı otomobil ile T.K'nin kullandığı 07 UD 381 plakalı motosikletin karıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların kazayı fark etmesi üzerine durum hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN SEVKİ BEKLENİYOR

Asfalt zemine düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü T.K'ye ilk tıbbi müdahale kaza mahallinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, hastanede gözetim altında tutulan sürücünün daha kapsamlı bir tedavi için başka bir hastaneye sevk edileceği öne sürüldü. Emniyet güçleri, kazanın oluş şekli ve kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla resmi inceleme başlattı.

İLÇE TRAFİĞİNDE GECE SÜRÜŞÜ GÜVENLİĞİ

Özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi, ilçe merkezlerindeki motosiklet kazalarının ana nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, gece sürüşlerinde reflektif yelek kullanımı ve hız limitlerine uyulmasının, olası kazaların önüne geçilmesinde hayati önem taşıdığını hatırlatıyor. Motosiklet kullanımının yaygın olduğu Gazipaşa ve çevre ilçelerde, sürücülerin kavşak geçişlerinde ekstra dikkatli olması tavsiye ediliyor.