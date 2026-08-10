10 Yaşındaki İki Arkadaştan Yaz Tatilinde Limonata Girişimi

Eskişehir'de yaşayan 10 yaşındaki Doruk Köroğlu ile arkadaşı Mert Karataş, yaz tatilini çalışarak değerlendiriyor. Evde hazırladıkları limonataları sokakta satan iki arkadaş, kazandıkları parayla okul masrafları için harçlık biriktirirken sorumluluk ve çalışma deneyimi de kazanıyor.

YAZ TATİLİNİ ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRİYORLAR

Ortaokula yeni geçen Doruk Köroğlu ile Mert Karataş, ailelerinin desteğiyle limonata satmaya başladı. Limonataları evde hazırlayan çocuklar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda satış yapıyor.

Sıcak yaz günlerinde limonataya ilgi gösteren vatandaşlara satış yapan iki arkadaş, okul dönemi başlamadan önce birikim yapmayı hedefliyor.

LİMONATAYI 15 LİRADAN SATIYORLAR

Doruk Köroğlu, limonataları 15 liradan sattıklarını belirterek yaz tatilini verimli geçirmek ve kendi harçlıklarını kazanmak istediklerini söyledi.

Köroğlu, "Limonataları evde yapıyoruz. Yoldan geçen vatandaşlara tanesini 15 liradan satıyoruz. Günlük en az 2, en fazla 6 şişe satıyoruz. Kişi başı 200 ile 400 lira arasında kazanıyoruz. Akşam ezanına kadar duruyoruz. Yaklaşık 200 lira kazanınca evimize gidiyoruz" dedi.

AİLELERİ DE DESTEK VERİYOR

İki arkadaşın girişimine aileleri de destek oluyor. Doruk, ailesinin evde boş vakit geçirmek yerine çalışmalarını ve kendi harçlıklarını kazanmalarını teşvik ettiğini anlattı.

Ailesinin kendilerine, "Boş boş duracağınıza çalışın, hem tecrübe kazanırsınız hem de harçlığınızı çıkarırsınız" dediğini aktaran Doruk, böylece yaz tatilinde farklı bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

HEM HARÇLIK HEM SORUMLULUK

Limonata satışı çocuklara yalnızca maddi kazanç sağlamıyor. Doruk ve Mert, çalışmaya başladıktan sonra erken kalkma alışkanlığı kazandıklarını, farklı insanlarla iletişim kurmayı öğrendiklerini ve sorumluluk duygularının geliştiğini söylüyor.

Kendi hazırladıkları ürünü satarak küçük yaşta çalışma ve para kazanma deneyimi yaşayan iki arkadaş, elde ettikleri geliri eşit şekilde paylaşıyor. Doruk ile Mert, okul dönemi başlayana kadar limonata satışını sürdürmeyi planlıyor.