Deportivo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık programında Deportivo ile Teresa Herrera Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İspanya'nın köklü organizasyonlarından biri olan mücadele, futbolseverleri 12 Ağustos Çarşamba akşamı ekran başına taşıyacak.

DEPORTIVO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Deportivo - Real Madrid hazırlık maçı 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaya Deportivo'nun sahası Estadio Abanca-Riazor ev sahipliği yapacak. Mücadelenin İspanya saatiyle 21.00, Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanıyor.

DEPORTIVO - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in resmi internet sitesindeki maç programında karşılaşmanın İspanya'daki yayıncısı TVG olarak gösteriliyor. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre mücadele ayrıca La 1, RTVE Play ve Deportivo'nun YouTube kanalı üzerinden İspanya'da takip edilebilecek.

Karşılaşmanın Türkiye'de televizyon yayınına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir yayıncı duyurusu yapılmadı.

TERESA HERRERA KUPASI'NDA KARŞILAŞACAKLAR

Deportivo ile Real Madrid arasındaki mücadele sıradan bir hazırlık maçının ötesinde, 81. Teresa Herrera Kupası kapsamında oynanacak.

Real Madrid, organizasyona son olarak 2013 yılında katılmıştı. Madrid ekibi Teresa Herrera Kupası'nı 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 ve 2013 yıllarında olmak üzere dokuz kez kazandı.

REAL MADRID YENİ SEZON ÖNCESİ PROVA YAPACAK

José Mourinho yönetimindeki Real Madrid için Deportivo karşılaşması sezon öncesi hazırlık programının önemli sınavlarından biri olacak. Madrid ekibi, Riazor'daki maçın ardından 16 Ağustos'ta Schalke 04 ile bir hazırlık karşılaşmasına daha çıkacak.

Real Madrid'in La Liga'daki yeni sezon programı ise 22 Ağustos'taki Espanyol deplasmanıyla başlayacak.