Alanya’nın Payallar Mahallesi’nden Abdullah Çıtak’tan acı haber geldi. Teknik servis personeli olarak çalışan Çıtak, yaklaşık iki hafta önce asansör tamiri yaptığı sırada meydana gelen iş kazasında ağır yaralandı.

İKİ HAFTADIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kazanın ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çıtak’ın tedavisi yaklaşık iki haftadır sürüyordu. Ağır yaralanan genç, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Payallar Mahallesi’nden Kara Mehmet’in torunu ve Ali Çıtak’ın oğlu olduğu belirtilen Abdullah Çıtak’ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Abdullah Çıtak’ın yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Çıtak’ın cenaze programına ilişkin ayrıntıların ailesi tarafından paylaşılması bekleniyor.