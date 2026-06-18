Ahbap derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent, hakkında açılan karşılıksız çek davasında hakim karşısına çıktı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanatçıyı 70 milyon TL adli para cezasına çarptırdı. Karar, dosyadaki delillerin incelenmesi sonucunda iki farklı çekin karşılıksız çıkması üzerine alındı.

ÇEK DÜZENLEME VE HESAP AÇMA YASAĞI

Yargılama sonucunda Levent'e verilen 70 milyon TL'lik cezanın yanı sıra, sanatçının ticari faaliyetlerini etkileyecek ek yaptırımlar da uygulandı. Mahkeme kararıyla birlikte Haluk Levent'in yeni bir çek düzenlemesi veya kendi adına çek hesabı açması resmen yasaklandı. Dava dosyasına giren belgelere göre, söz konusu çeklerden ilki 20 Mayıs 2025 tarihli ve 19 milyon 987 bin TL bedelliydi. İkinci çekin ise 30 Haziran 2025 tarihli olup 50 milyon 83 bin TL değerinde düzenlendiği öğrenildi.

İSTİNAF SÜRECİ VE ÖDEME SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Türk hukuk sisteminde karşılıksız çek suçlarında verilen adli para cezalarının infazı için kararın kesinleşmesi gerekiyor. Yerel mahkemenin verdiği bu kararın uygulanabilmesi amacıyla öncelikle Levent'in avukatları aracılığıyla yapacağı istinaf başvurusunun sonuçlanması beklenecek. İstinaf mahkemesinin verilen cezayı onaması durumunda, yasalar gereği sanığa ödeme kolaylığı sağlamak adına taksitlendirme ve vade gibi çeşitli seçenekler sunulacak.

Sanatçının yasal süreç sonunda kesinleşecek olan cezayı belirlenen süre ve taksitler içerisinde ödememesi halinde ise hukuki yaptırımlar ağırlaşacak. Mevzuat uyarınca, karşılıksız çek nedeniyle hükmedilen adli para cezalarının ödenmemesi doğrudan hapis cezasına çevrilerek infaz ediliyor. Gözler şimdi üst mahkemenin vereceği nihai karara çevrildi.