Alanya’nın Tepe Mahallesi’nde daha önce yangın çıkan bölgede bugün yeniden yangın çıktı. Kısa süre içinde aynı noktada ikinci kez alevlerin görülmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE AYNI BÖLGE YANMIŞTI

Tepe Mahallesi’nde 8 Ağustos günü yerleşim yerlerine yakın sazlık alanda yangın çıkmıştı. Önceki yangının 1202 Sokak çevresinde başladığı, ihbar üzerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kayıtlara geçmişti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülmüştü.

Aradan yalnızca birkaç gün geçmesinin ardından aynı noktada yeniden yangın çıkması, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu.

VATANDAŞLAR SABOTAJ İHTİMALİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise kısa aralıklarla aynı noktada iki yangın çıkmasının araştırılması gerektiğini belirterek, sabotaj ihtimalinin de yetkili birimler tarafından değerlendirilmesini talep etti.