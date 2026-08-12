Çocuk tişörtündeki İngilizce yazı tartışma yarattı: Metin Daniel kitabından çıktı

Popüler bir zincir mağazadan satın alınan çocuk tişörtünün üzerindeki İngilizce metnin, Eski Ahit'te yer alan Daniel kitabındaki bir ayetle örtüştüğü öne sürüldü. Üründeki dini içeriğin fark edilmeden çocuklara sunulduğunu savunan bir tüketici duruma tepki gösterdi.

TİŞÖRTTE “EVEN IF...” İFADESİ YER ALDI

Tartışmaya konu olan çocuk tişörtünün arkasında büyük harflerle “Even if...” ifadesinin bulunduğu, hemen altında ise İngilizce bir paragrafın yer aldığı belirtildi.

Metni inceleyen tüketici, yazının Daniel 3:18'de geçen ifadeyle aynı olduğunu fark etti.

Söz konusu bölümde İngilizce olarak, “But even if he doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up” ifadeleri yer alıyor.

Metin Türkçeye, “Ama öyle yapmasa bile bil ki, ey Kral, senin ilahlarına kulluk etmeyeceğiz ve diktiğin altın heykele asla tapmayacağız” şeklinde çevriliyor.

DANIEL 3:18 NE ANLATIYOR?

Daniel kitabının üçüncü bölümünde Babil Kralı Nebukadnessar'ın yaptırdığı altın heykele tapmayı reddeden Şadrak, Meşak ve Abed-Nego'nun hikâyesi anlatılıyor.

Daniel 3:18 de bu anlatının parçası. Ayette üç kişinin, kendilerini cezalandırmakla tehdit eden krala, kurtarılmasalar dahi onun tanrılarına hizmet etmeyeceklerini ve altın heykele tapmayacaklarını söyledikleri aktarılıyor.

Daniel kitabı Yahudi kutsal metinlerinin bir parçası olduğu gibi Hristiyanların Eski Ahit olarak adlandırdığı kutsal metinler bütününde de bulunuyor. Bu nedenle tişörtte kullanılan sözün yalnızca Hristiyanlığa özgü bir metin olduğu yönündeki değerlendirmeler dini metinlerin tarihsel sınıflandırması açısından eksik kalıyor.

TÜKETİCİDEN TEPKİ

Metni fark eden tüketici, çocuklara yönelik ürünlerde dini ifadelerin yabancı dilde ve anlamı kolayca anlaşılmayacak biçimde kullanılmasını eleştirdi.

Tüketici, “Çocuklara yönelik tekstil ürünlerinde, anlamı gizlenerek ya da fark edilmeyeceği düşünülerek dini mesajların ve kutsal metinlerin kullanılması kabul edilemez. Müslüman bir toplumda ailelerin bu şekilde yanıltılması ve çocuk ürünleri üzerinden bu tarz dini içeriklerin sunulması ciddi bir duyarsızlıktır” ifadelerini kullandı.

PROPAGANDA” İDDİASI İÇİN KANIT GEREKİYOR

Tişörtte kutsal bir metinden alınmış ifadenin bulunması, ürünün dini propaganda amacıyla hazırlandığını tek başına kanıtlamıyor. Bunun bilinçli bir dini yönlendirme olup olmadığının söylenebilmesi için tasarımın kaynağı, üreticinin amacı ve ürünün hazırlanma sürecine ilişkin doğrulanabilir bilgilere ihtiyaç bulunuyor.

Ancak olay, özellikle çocuk kıyafetlerinde kullanılan yabancı dildeki yazıların anlamının satın alma öncesinde kontrol edilmesi konusunu yeniden gündeme getirdi.

AİLELER YABANCI DİLDEKİ BASKILARI KONTROL EDEBİLİR

Çocuk ve yetişkin giyiminde İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde slogan ve uzun metinlerin kullanılması oldukça yaygın. Tüketicilerin anlamını bilmedikleri ifadeleri satın almadan önce kontrol etmeleri, dini, siyasi veya başka bir mesaj taşıyan ürünlerin farkında olmadan tercih edilmesinin önüne geçebilir.

Tartışmanın odağındaki ürün açısından ise mağaza veya üretici tarafından tasarımın kaynağı ve Daniel 3:18'in neden kullanıldığı konusunda yapılacak bir açıklama, metnin hangi amaçla tişörte basıldığına ilişkin soru işaretlerini giderebilir.