Elazığ’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri açıkladı.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.40’ta meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3,6

AFAD tarafından yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 3,6 olarak kaydedildi.

Sarsıntının yerin 8,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Depremin ardından bölgede gelişmeler takip edilmeye başlandı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Kısa süreli sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Bölgedeki durum ilgili ekipler tarafından takip edilirken, şu ana kadar deprem nedeniyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı aktarıldı.

AFAD verilerine göre Elazığ’daki deprem saat 20.40’ta, 3,6 büyüklüğünde ve 8,8 kilometre derinlikte meydana geldi.