Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a sefer yapmak üzere saat 16.45'te kalkışa hazırlanan yolcu uçağında, biniş işlemlerinin tamamlanmasının ardından bir kişi güvenlik görevlilerince uçaktan indirildi. Yerel medyadan edinilen bilgiye göre, tahliye işleminin hemen ardından kabin içinde standart güvenlik prosedürleri kapsamında arama başlatıldı.

Kabin ekibi, uçaktan ayrılan yolcuya ait herhangi bir şahsi eşyanın içeride kalmadığından emin olmak için detaylı bir kontrol gerçekleştirdi. Arama esnasında yolculara yönelik anons yapılarak, herkesin kendi kişisel eşyalarını yanına alması ve sahipsiz eşya tespitine yardımcı olması istendi.

UÇAKLARDA YOLCU İNDİRİLİNCE NEDEN ARAMA YAPILIYOR?

Sivil havacılık güvenlik kuralları gereğince, uçağa biniş yapan bir yolcunun kendi isteğiyle veya görevliler tarafından uçaktan çıkarılması durumunda, o kişiye ait bagaj ve kabin eşyalarının da uçaktan tahliye edilmesi zorunlu tutuluyor. Bu standart uygulama, sahipsiz bırakılan eşyaların uçuş güvenliğini tehlikeye atmasını engellemek amacıyla tüm seferlerde tavizsiz uygulanıyor.

Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yapılan titiz incelemeler sonucunda, kabin içinde herhangi bir olumsuzluğa veya sahipsiz eşyaya rastlanmadı. Gerekli tüm güvenlik prosedürlerinin eksiksiz şekilde tamamlanmasının ardından uçak, İstanbul seferini gerçekleştirmek üzere güvenli bir şekilde havalandı.