Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki adalarda yaşanan askeri hareketlilik yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Yunanistan, Kaş açıklarındaki Ro Adası’nda görev yapan askerler için iki yeni konaklama tesisini hizmete aldı.

Törene Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Choupis de katıldı.

Ancak mesele yalnızca iki binadan ibaret değil.

Kaş ve çevresindeki adaların Türkiye kıyılarına olan yakınlığı düşünüldüğünde, Yunanistan'ın bölgedeki askeri altyapısını güçlendirmesi dikkatleri yeniden Doğu Akdeniz'e çevirdi.

TÜRKİYE KIYILARININ HEMEN KARŞISINDA

Kaş'ın karşısındaki Meis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunuyor. Ro Adası ise Meis'in batısında yer alıyor.

Bu coğrafya haritada görüldüğünde tablo çok daha çarpıcı hale geliyor. Türkiye ana karasının hemen önünde sıralanan küçük adalarda Yunan askeri unsurlarının bulunması, Ankara-Atina hattında yıllardır tartışılan güvenlik başlıklarından biri.

Şimdi bu hatta askerlerin kullanımına yönelik yeni yapıların eklenmesi şu soruyu gündeme getiriyor:

Yunanistan bölgede geçici ihtiyaçları mı karşılıyor, yoksa uzun vadeli askeri varlığının altyapısını mı güçlendiriyor?

YUNANİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI BİZZAT GİTTİ

Açılışın sıradan bir yerel tören olmaması da dikkat çekiyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Choupis, 8 Ağustos'ta Ro Adası'na giderek yeni askeri konaklama tesislerinin açılışına katıldı. Yunan askeri kaynakları, tesislerin adada görev yapan personelin yaşam ve konaklama koşullarını iyileştireceğini açıkladı.

Bu açıklama aynı zamanda başka bir gerçeği de ortaya koyuyor: Adadaki askeri varlığın devamlılığı için yeni altyapı yatırımı yapılıyor.

NEDEN ŞİMDİ?

Asıl soru burada başlıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik mesajlar verilirken, Türkiye kıyılarının karşısındaki adalarda askeri personel için yeni yatırımların yapılması farklı yorumlara açık bir tablo oluşturuyor.

İki lojman tek başına askeri yığınak anlamına gelmiyor. Ancak tesislerin konumu, açılışa Yunanistan'ın en üst düzey askeri isimlerinden birinin katılması ve bölgenin yıllardır taşıdığı stratejik hassasiyet, gelişmenin sıradan bir inşaat yatırımı olarak görülmesini zorlaştırıyor.

Atina Doğu Akdeniz'de hangi senaryoya hazırlanıyor?

Bu sorunun yanıtı henüz yok.

KAŞ'TAN BAKILDIĞINDA MESELE ÇOK DA UZAK DEĞİL

Haritadaki kilometreler bölgedeki hassasiyeti anlatmaya yetiyor.

Kaş ile Meis arasındaki en kısa mesafe yaklaşık 2 kilometre. Ro daha batıda bulunmasına rağmen aynı ada zincirinin Türkiye'ye yakın bölümünde yer alıyor.

Bu nedenle “2 kilometre mesafeye asker yerleştirildi” şeklindeki ifade Ro'nun gerçek konumunu tam olarak anlatmıyor. Ancak Yunan askeri varlığının Türkiye kıyılarının hemen karşısındaki ada grubunda bulunması gerçeğini de değiştirmiyor.

Şimdi takip edilmesi gereken nokta, iki yeni lojmanın ardından bölgede başka askeri tesis, personel veya altyapı artışı yaşanıp yaşanmayacağı.

Çünkü eğer yeni yatırımlar bununla sınırlı kalmazsa, bugün iki lojman olarak görünen gelişme yarın çok daha farklı bir Doğu Akdeniz tartışmasının başlangıcı olabilir.