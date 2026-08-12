Avrupa kıtasının belirli bölgelerinde tam, geniş bir alanda ise parçalı olarak gözlemlenecek 2026

Güneş tutulması için gökyüzünde tarihi bir hazırlık yapılıyor. İlgili hava yolu şirketinin bildirdiğine göre, bu eşsiz doğa olayı 10 bin metre yükseklikten gerçekleştirilecek özel bir uçuşla tüm dünyaya canlı olarak aktarılacak.

Yaklaşık 33 bin feet irtifada icra edilecek olan uçuşa, alanında uzman 30 gökbilimci eşlik edecek. Uzmanlar, seyahat boyunca tutulmayı bilimsel açıdan inceleme ve anlık analiz etme fırsatı bulacak. Bulutların çok üzerinde yapılacak olan bu gözlem, yeryüzündeki hava muhalefeti veya görüş kısıtlılığı risklerini tamamen ortadan kaldırarak kesintisiz bir izleme deneyimi sunacak.

UZAYDAN KESİNTİSİZ BAĞLANTI NASIL SAĞLANACAK?

Uçak içi donanımlar, bu tarihi anı dünya genelindeki izleyicilerle buluşturmak üzere özel olarak modifiye edildi. Uçağa entegre edilen üç adet yüksek çözünürlüklü uçak içi kamera ve Starlink uydu bağlantısı sayesinde, tutulma anı gerçek zamanlı olarak ekranlara yansıtılabilecek.

YAYIN ÖNCESİ TEST MANEVRASI NEDEN ÖNEMLİ?

Ana etkinlik başlamadan hemen önce, UTC zaman dilimiyle 19.42 ile 19.44 saatleri arasında kritik bir teknik test manevrası icra edilecek. Bu aşamada uçağın Güneş ile kusursuz hizalanması, kamera kadrajlarının doğruluğu, takip sistemleri ve planlanan uçuş rotası son kez kontrol edilecek. Yapılan bu ön hazırlık sayesinde, canlı yayın için en uygun izleme koşulları garanti altına alınmış olacak.