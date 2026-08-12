2026 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından güneş tutulması, Avrupa’nın bazı bölgelerinde gözlemlendi. Güneş’in bazı noktalarda Ay tarafından tamamen örtüldüğü tutulma, daha geniş bir coğrafyada ise parçalı olarak izlendi.

Gökyüzü olayını farklı bir noktadan gözlemlemek isteyen İspanyol havayolu şirketi İberia, özel bir uçuş gerçekleştirdi.

30 GÖKBİLİMCİ UÇUŞA KATILDI

Tutulmanın mümkün olan en uygun koşullarda takip edilmesi amacıyla planlanan uçuşa 30 gökbilimci de katıldı.

Uçak yaklaşık 10 bin metre, yani 33 bin feet yükseklikte tutulmanın gerçekleştiği bölgeye doğru ilerledi.

Bulutların üzerinde yapılan uçuş sayesinde hava koşullarının yer seviyesindeki gözlemler üzerindeki olası etkisinin azaltılması ve tutulmanın daha açık bir görüşle takip edilmesi amaçlandı.

TUTULMA 10 BİN METREDEN CANLI YAYINLANDI

İberia’nın özel uçuşu yalnızca uçakta bulunan gökbilimcilerin gözlem yapmasıyla sınırlı kalmadı. Güneş tutulması aynı zamanda canlı yayın aracılığıyla izleyicilere ulaştırıldı.

Uçuşta üç adet uçak içi kamera kullanılırken, görüntülerin gerçek zamanlı aktarılması için Starlink uydu bağlantısından yararlanıldı.

Böylece uçakta bulunmayan gökyüzü meraklıları da yaklaşık 10 bin metre yükseklikten gerçekleştirilen tutulma gözlemini canlı olarak takip etme fırsatı buldu.

GÖKBİLİMCİLER TUTULMAYI GÖZLEMLEDİ

Özel uçuşta yer alan gökbilimciler, tutulmayı uçuş boyunca gözlemleyerek analizlerde bulundu.

Uçağın rotası da tutulmanın mümkün olan en uygun açıdan izlenebilmesine göre planlandı.

CANLI YAYIN ÖNCESİ TEST MANEVRASI

Ana gözlem öncesinde uçak, UTC ile 19.42-19.44 saatleri arasında test manevrası gerçekleştirdi.

Bu manevra sırasında uçağın Güneş ile hizalanması, kameraların kadrajları, takip sistemi ve planlanan uçuş rotası kontrol edildi.

Yapılan hazırlıkların ardından güneş tutulması, bulutların üzerinden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten canlı olarak izleyicilere aktarıldı.