Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Avusturya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile 11 Ağustos 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

UEFA'nın maç sayfasında karşılaşmanın Graz'daki Stadion Graz Liebenau'da oynanacağı belirtiliyor. Mücadelenin hakemi İspanyol Alejandro Hernández olacak.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sturm Graz - Fenerbahçe rövanşı Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma 11 Ağustos Salı günü oynanacak.

STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Güncel yayın programlarına göre karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVANTAJLA GİDİYOR

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Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 2-0'lık avantajla ayrıldı. UEFA'nın iki takım arasındaki eşleşme verilerinde Fenerbahçe'nin bir galibiyeti ve 2 golü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Graz'da skor avantajını koruyarak Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Maç bilgileri:

Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

Saat: 21.30

Yayın: TV100 – şifresiz

Stadyum: Stadion Graz Liebenau

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşı

Kaynak: Haber Merkezi