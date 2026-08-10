Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Avusturya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile 11 Ağustos 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.
UEFA'nın maç sayfasında karşılaşmanın Graz'daki Stadion Graz Liebenau'da oynanacağı belirtiliyor. Mücadelenin hakemi İspanyol Alejandro Hernández olacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sturm Graz - Fenerbahçe rövanşı Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşma 11 Ağustos Salı günü oynanacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Güncel yayın programlarına göre karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVANTAJLA GİDİYOR
Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 2-0'lık avantajla ayrıldı. UEFA'nın iki takım arasındaki eşleşme verilerinde Fenerbahçe'nin bir galibiyeti ve 2 golü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Graz'da skor avantajını koruyarak Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Maç bilgileri:
Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı
Saat: 21.30
Yayın: TV100 – şifresiz
Stadyum: Stadion Graz Liebenau
Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşı