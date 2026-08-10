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Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 2-0'lık avantajla ayrıldı. UEFA'nın iki takım arasındaki eşleşme verilerinde Fenerbahçe'nin bir galibiyeti ve 2 golü bulunuyor.

Güncel yayın programlarına göre karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Avusturya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile 11 Ağustos 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek.

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