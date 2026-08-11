Antalya'nın Kumluca ilçesinde art arda yaşanan faili meçhul hırsızlık vakaları, jandarma ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucu aydınlatıldı. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, üç şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki mağduriyetleri gidermek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. M.A.Y., K.K. ve H.A. isimli vatandaşlara ait eşyaların çalınmasının ardından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları mercek altına alındı.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Titizlikle yürütülen saha çalışmaları ve görüntü analizleri sonucunda hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri netleşti. Tespit edilen D.P., H.P. ve G.P. isimli şahıslar, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

FARKLI TARİHLERDEKİ 6 VAKA DAHA ÇÖZÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan derinlemesine incelemeler, ilçedeki diğer faili meçhul dosyaları da gün yüzüne çıkardı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, aynı kişilerin Kumluca'da daha önce farklı tarihlerde kayıtlara geçen 6 ayrı hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi. Böylece toplamda 9 hırsızlık dosyası aydınlatılmış oldu.

KIRSALDA GÜVENLİK KAMERALARININ ÖNEMİ

İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde meydana gelen asayiş olaylarında, JASAT'ın teknolojik imkanları ve saha tecrübesi büyük rol oynuyor. Özellikle güvenlik kamerası sistemlerinin kullanımının artması, geçmişte çözümü uzun zaman alan faili meçhul vakaların kısa sürede aydınlatılmasına ve şüphelilerin adalete teslim edilmesine olanak tanıyor.