AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssünün Kumluca'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 6,78 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir can veya mal kaybı bilgisine ulaşılmadı. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Akdeniz açıklarında zaman zaman meydana gelen düşük ve orta büyüklükteki depremler Antalya kıyılarında hissedilebiliyor. Uzmanlar, deprem sırasında panik yapılmaması ve resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, deprem.gov.tr