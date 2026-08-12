Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni gelişmeler yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda petrol ürünlerinin fiyatlarında görülen yükselişin ardından benzin ve motorinde yeni bir fiyat artışı ihtimali ortaya çıktı.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıyabileceğine dikkat çekti.

Ancak benzin ve motorine ne kadar zam geleceği konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor.

BEKLENEN ZAM POMPAYA YANSIMADI

Yurt dışı ürün fiyatlarında daha önce yaşanan yükselişin ardından benzin için 1,50 TL, motorin için ise yaklaşık 5,14 TL zam hesaplanmıştı.

Ancak söz konusu fiyat artışları pompaya yansıtılmadı.

Mevcut eşel mobil uygulaması kapsamında rafineri fiyatlarında meydana gelen artışların belirli bir bölümünün ÖTV üzerinden karşılanması, geriye kalan kısmının ise akaryakıtın satış fiyatına yansıması öngörülüyor.

Bu nedenle uluslararası piyasalardaki artışın tamamının doğrudan pompaya yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.

ULUSLARARASI FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ

Beklenen artışın ertelenmesinin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve özellikle dizel ürün fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşandı.

Bu gelişme Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları üzerindeki maliyet baskısını yeniden artırdı.

Saraçoğlu, yeni fiyatlamanın önceki hesaplamalardan daha yüksek bir zam ihtimalini gündeme getirdiğine dikkat çekti. Ancak oluşan maliyet artışının ne kadarının pompa fiyatlarına yansıtılacağı henüz netleşmedi.

MOTORİNDE 90 TL SEVİYESİ GÜNDEMDE

Akaryakıt fiyatlarında özellikle motorindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Son haftalarda gerçekleştirilen fiyat artışlarının ardından motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde birçok noktada 80 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Yeni maliyet artışının tamamen pompaya yansıması halinde bölgesel fiyat farklılıklarına bağlı olarak motorinin litre fiyatının bazı yerlerde 90 TL bandına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Uluslararası dizel fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda motorin üzerindeki fiyat baskısının da sürmesi bekleniyor.

MOTORİN ÖTV’SİNDE İNDİRİM İDDİASI

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin olası düzenleme.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına etkisini sınırlandırmak amacıyla motorinden alınan ÖTV tutarında indirim yapılabileceği iddiası gündeme geldi.

Ekonomi kaynaklarında, ÖTV’ye ilişkin olası düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanabileceği belirtiliyor.

Ancak herhangi bir indirim miktarı açıklanmadığı için olası düzenlemenin motorinin litre fiyatına ne ölçüde yansıyacağı da henüz bilinmiyor.

DİZEL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Motorin fiyatlarındaki artışın arkasında küresel piyasalardaki gelişmeler bulunuyor.

Rafineri kapasitesinde yaşanan kayıplar ve dizel arzına ilişkin endişeler, işlenmiş petrol ürünlerinin fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılar ve Orta Doğu’da devam eden çatışmaların da küresel akaryakıt arzı üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Özellikle Ukrayna’nın Rusya’daki rafinerilere yönelik saldırılarının sürmesi, küresel ölçekte motorin arzında sıkışıklık yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırıyor.

AKARYAKIT ZAMMI BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Motorindeki olası fiyat artışının etkisi yalnızca araç sahiplerinin yakıt giderleriyle sınırlı kalmıyor.

Motorinin kara taşımacılığı, lojistik, tarım ve üretim faaliyetlerinde yoğun şekilde kullanılması nedeniyle yakıt maliyetlerindeki yükselişin birçok ürün ve hizmetin maliyetine yansıma ihtimali bulunuyor.

Nakliye giderlerinin yükselmesi, üretimden tüketiciye ulaşana kadar pek çok kalemde maliyetlerin artmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle motorin ÖTV’sinde gündeme gelen olası indirimin, yalnızca pompa fiyatlarındaki yükselişi değil, akaryakıttan kaynaklanan genel maliyet baskısını da sınırlaması bekleniyor.

GÖZLER GECE SAATLERİNE ÇEVRİLDİ

Araç sahiplerinin gözü şimdi uluslararası ürün fiyatları üzerinden oluşacak yeni zam tutarı ile olası ÖTV düzenlemesine çevrildi.

Benzin ve motorinde şu aşamada kesinleşmiş bir zam miktarı bulunmuyor.

ÖTV tarafında bir düzenleme yapılması halinde bunun fiyatlara etkisiyle birlikte pompaya yansıyacak nihai rakamların da ortaya çıkması bekleniyor.

Benzin ve motorindeki yeni fiyat tablosunun gece saatlerinde netleşmesi beklenirken, özellikle motorinde 90 TL seviyesinin gündeme gelip gelmeyeceği merakla takip ediliyor.