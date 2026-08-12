Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez bazı hayranlarıyla yaşadığı tartışmayla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yeni şarkı bekleyen takipçilerinin yaptığı yorumlardan rahatsız olan Tilki, sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yaptı.

“BEN YORULDUM DİYORUM, SİZ ŞARKI NEREDE DİYORSUNUZ”

Bazı hayranlarının “Hani şarkı?” şeklindeki yorumlarına tepki gösteren Tilki, içinde bulunduğu durumu anlatmasına rağmen kendisinden sürekli yeni müzik beklendiğini dile getirdi.

Tilki, “Ben yoruldum yazıyorum, siz ‘şarkı nerede’ yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim ya?” ifadelerini kullandı.

Şarkıcının bu sözlerinin ardından sosyal medyadaki tartışma devam etti.

HAYRANLARINA SERT SÖZLER

Eleştirilerin sürmesi üzerine yeni bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, bazı takipçilerinin kendisine yönelik yaklaşımından rahatsız olduğunu belirtti.

Tilki, samimi olduğu ve hayranlarının isteklerine karşılık verdiği dönemlerde destek gördüğünü, ancak kendisinin eleştiri yöneltmesi halinde aynı kişilerden olumsuz tepkiler aldığını savundu.

“LÜTFEN BENİM KİTLEM OLMAYIN”

Aleyna Tilki, açıklamasında bazı takipçilerine doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Ben samimi olduğumda, isteklerinize cevap verdiğimde beni arşa çıkartırken, en ufak bir eleştirimde içinizdeki tüm nefreti bana yöneltiyorsunuz ve her şeyi unutabiliyorsunuz. Tam olarak bunu bildiğim için yazdım her şeyi. Kendi iki yüzlülüğünüzle yüzleşin ve lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tilki’nin sert ifadeler içeren paylaşımları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şarkıcının hayranlarıyla yaşadığı tartışma farklı yorumları da beraberinde getirdi.

Özellikle “Asıl ben sizi istemiyorum” sözleri dikkat çekerken, Tilki’nin yeni şarkı beklentisi içerisindeki bazı takipçilerine verdiği yanıt magazin gündeminde geniş yankı buldu.