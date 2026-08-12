Ekspres Gazetesi'nden Selim Çelik'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sosyal medya platformlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Yeni kurala göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi ağlar üzerinden yapılacak taşınmaz veya taşıt pazarlamalarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantılarının (link) kullanılması zorunlu hale getirildi. İhlal durumunda her bir paylaşım için 286 bin 206 TL'ye varan idari para cezası kesilecek.

SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN PAYLAŞIM TALEBİ

Düzenlemenin detaylarını değerlendiren Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, uygulamanın sektörde şeffaflık adına iyi bir başlangıç olduğunu ancak mevcut haliyle beklentilerin gerisinde kaldığını belirtti. Sadece link paylaşımına izin verilmesinin yetki belgeli ofislerin hareket alanını daralttığını savunan Çağlar, portföye eklenen ilanların tüm görsel ve detaylarıyla doğrudan sosyal medya hesaplarından yayınlanabilmesi gerektiğini ifade etti.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE YETKİLİ OFİSLERİN ROLÜ

Yeni sistemin temel hedefi olan dolandırıcılığın ve sahte ilanların engellenmesi fikrini desteklediklerini aktaran sektör temsilcileri, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere ayrıcalık tanınmasını talep ediyor. Her yıl yetki belgesi yenileme süreçleri için yaklaşık 40 bin lira masraf yaptıklarını, devlete vergi ödeyip fatura kestiklerini hatırlatan Çağlar, kurallara uyan esnafın sosyal medya pazarlamasında daha özgür bırakılması için ilgili bakanlıklara itirazlarını ilettiklerini duyurdu.

DÜZENLEMENİN BÖLGESEL PİYASAYA OLASI YANSIMASI

Özellikle Antalya ve Alanya gibi gayrimenkul hareketliliğinin, yabancı ilgisinin ve turizm odaklı kiralama ile satış işlemlerinin yoğun olduğu bölgelerde kayıt dışı emlakçılık ciddi bir sorun teşkil ediyor. EİDS entegrasyonunun ayaklı emlakçı olarak tabir edilen yetkisiz kişileri piyasadan silmesi beklenirken, yasal ofisler sistemin revize edilerek yetki belgeli esnafa doğrudan ilan paylaşım altyapısı sunmasını bekliyor.