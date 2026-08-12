Antalya Milletvekili Cavit Arı, kent genelindeki hastanelerde yaşanan yatak bulma sıkıntısını gündeme taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Antalya'da uzun süredir devam eden yoğun bakım yatağı krizine, son bir yıldır normal servislerdeki yer bulma zorluğu da eklendi.

Gündeme getirilen iddialarda, hastaların normal servislere yatırılabilmesi için sağlık ekiplerinin hastane hastane boş yatak aramak zorunda kaldığı aktarıldı.

PSİKİYATRİ HASTASI ACİLDE BEKLİYOR

Milletvekili Arı, sağlık sistemindeki tıkanıklığı somut bir örnekle detaylandırdı. İsim verilmeyen bir hastanenin psikiyatri servisinde yer ayarlanamadığı için genç bir hastanın günlerdir mağdur edildiği öne sürüldü. Açıklamada, söz konusu genç kızın tam dört gündür acil serviste yatak beklediği vurgulanarak mevcut duruma tepki gösterildi.

İLÇELERDEN YAPILAN SEVKLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Antalya merkez hastanelerinde baş gösteren bu kapasite sorunu, Alanya gibi yoğun nüfuslu ilçelerde de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle psikiyatri, ileri derece yoğun bakım veya spesifik uzmanlık gerektiren vakalarda Alanya'dan Antalya'ya yapılan hasta sevklerinin, merkezdeki bu yatak krizinden dolaylı olarak etkilenebileceği değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili atacağı adımlar bekleniyor.