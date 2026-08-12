Antalya merkezindeki yaya güvenliği ve ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun üç bulvarında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje; 100. Yıl, Adnan Menderes ve Yener Ulusoy bulvarlarını kapsıyor. Toplam altı etapta tamamlanması planlanan çalışmaların üstyapı aşamasında doğal taş kaplamalar ve peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.

ALTYAPI YENİLENMEDEN ÜSTYAPIYA GEÇİLMEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün'ün yaptığı açıklamaya göre, projede öncelik ekonomik ömrünü tamamlayan altyapı sistemlerine verildi. ASAT koordinasyonunda tüm altyapı unsurları tamamen yenilendikten sonra üstyapı aşamasına geçildi. Gün, altyapı kurumlarının bölgedeki mesaisini bitirmesiyle kaldırım ve asfalt çalışmalarının uzun ömürlü bir temele oturtulduğunu bildirdi.

PROJENİN ŞEHİR MERKEZİNE KATKISI NEDİR?

Şehrin ana arterleri konumundaki bu üç bulvarda yapılan yaklaşık 50 bin metrekarelik zemin kaplama ve modern aydınlatma çalışmaları, hem yaya erişilebilirliğini artırıyor hem de sürüş güvenliğini standartların üzerine çıkarıyor. Kurumların eşgüdümlü çalışması, gelecekteki olası kazı ihtiyaçlarını minimize ederek merkez trafiğinin kesintiye uğramasını büyük ölçüde engelleyecek.

Asfalt yenileme işlemlerinin tamamlandığı bölgelerde an itibarıyla kaldırım düzenlemeleri hızla devam ediyor. Yetkililer, tüm etaplar bittiğinde söz konusu bulvarların modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını aktardı.