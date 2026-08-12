Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Helin Kandemir’den sürpriz bir paylaşım geldi. “Sevdiğim Sensin” dizisinin başrolünde yer alan Kandemir, futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.

Daha önce iş insanı Celal Can Algül ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı belirtilen Kandemir, bu ilişkinin sona ermesinin ardından yeni birlikteliğiyle gündeme geldi.

SEVGİLİSİ DORUKHAN TOKÖZ ÇIKTI

22 yaşındaki Helin Kandemir’in yeni sevgilisinin 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz olduğu ortaya çıktı.

Kandemir, Dorukhan Toköz ile birlikte yer aldığı bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Böylece ikili arasındaki birliktelik de sosyal medyada duyurulmuş oldu.

AŞK POZU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından Kandemir ve Toköz’ün birlikteliği kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken konularından biri haline geldi.

Paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, çiftin fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikili için “Çok yakışmışlar”, “Bayıldım” ve “Güzel çift” şeklinde yorumlarda bulundu.

SÜRPRİZ PAYLAŞIMLA İLİŞKİLERİNİ DUYURDULAR

Özel hayatını kamuoyunun gözü önünde yaşamamayı tercih eden Helin Kandemir’in Dorukhan Toköz ile yaptığı paylaşım, takipçileri açısından sürpriz oldu.

Kandemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle birlikte ikilinin birlikteliği magazin gündemine taşınırken, çiftin aşk pozu kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.