Antalya'daki bir zincir marketin dondurucu reyonunda kaydedilen görüntüler, gıda güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, reyonda ambalajı yırtılmış bir tavuk ürünü ve renk değişimine uğramış sosisler tespit edildi.

Paketi açık şekilde diğer ürünlerin arasında duran tavuk ve normalden farklı bir renge sahip sosisler dikkat çekti. Mevcut bulgulara göre, söz konusu ürünlerin bozulup bozulmadığı veya halk sağlığı için kesin bir risk oluşturup oluşturmadığı ancak laboratuvar analizi, saklama sıcaklığı ve son kullanma tarihi kontrolleriyle netleşebilecek.

GEÇMİŞTEKİ BAKTERİ VAKASINI HATIRLATTI

Aynı zincir marketin farklı bir şubesinde daha önce de benzer bir sorun yaşanmıştı. Bir müşterinin şikayeti üzerine Tahsildaroğlu marka peynirden alınan numunelerde 'Listeria monocytogenes' bakterisi saptanmış, ilgili parti numarasına sahip ürünler toplatılarak imha edilmişti. Yaşanan bu yeni olay, marketlerdeki denetim mekanizmalarının yeterliliğini bir kez daha sorgulattı.

TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gıda güvenliği standartlarına göre, özellikle et ve süt ürünlerinde ambalaj bütünlüğü hayati önem taşıyor. Soğuk zincirin kırılması veya paketlerin yırtılarak hava alması durumunda zararlı mikroorganizmalar hızla çoğalma imkanı buluyor. Uzmanlar, vatandaşların şüpheli gördükleri reyon ürünlerini satın almamalarını ve durumu yetkili kurumlara bildirmelerini tavsiye ediyor.

Antalya merkezli gelişen ve kamuoyuna yansıyan bu tablo, aynı zincir marketin Alanya'daki şubelerinden alışveriş yapan tüketiciler tarafından da yakından takip ediliyor. Bölgedeki vatandaşlar, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda muhafaza denetimlerinin daha sık yapılmasını bekliyor.