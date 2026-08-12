İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda gazeteci, sanatçı, oyuncu ve kamuoyunca tanınan ismin ifadesine başvurulurken, 10 Ağustos’ta ifade veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Abdullah, soruşturmayla ilgili gelişmeleri ilk olarak medya üzerinden takip ettiğini belirterek, savcılığa müracaat etmesinin ardından kamuoyuna yansıyanlardan daha kapsamlı iddialar bulunduğunu öğrendiğini söyledi.

“AHBAP DERNEĞİ’NİN ÇALIŞMALARINA KATILMADIM”

6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilen yardım çalışmalarına ilişkin konuşan Abdullah, Ahbap Derneği tarafından yürütülen faaliyetlere katılmadığını savundu.

Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Abdullah, deprem sonrasında doğrudan bağış toplanmasına mesafeli yaklaştığını ifade etti.

Yaşanan felaket karşısında sosyal sorumluluğu bulunduğunun bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Abdullah, depremzedelerle doğrudan iletişim kurduğunu ve elinden gelen desteği sağlamaya çalıştığını anlattı.

“DERNEKLE KOORDİNELİ FAALİYETİM OLMADI”

Farah Zeynep Abdullah, Ahbap Derneği ile birlikte veya dernek koordinasyonunda herhangi bir yardım faaliyeti gerçekleştirmediğini belirtti.

Abdullah ifadesinde, “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı” dedi.

BABALA TV ÜZERİNDEN YARDIM ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Abdullah, deprem döneminde Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı Babala TV üzerinden gerçekleştirilen çalışmalara destek verdiğini anlattı.

Telefon görüşmeleri yaparak yardımların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalıştığını ifade eden Abdullah, söz konusu faaliyetleri iyi niyetle gerçekleştirdiğini ve çalışmalarının faydalı olduğunu düşündüğünü söyledi.

“İDDİALARIN BU YÖNDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Depremzedeler için toplanan bağışlara ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialara da değinen Abdullah, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını öğrenmek istediğini ifade etti.

Abdullah, “Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA İSMİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında kamuoyunca tanınan çok sayıda kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre oyuncu Hazal Kaya, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Uğur Dündar, Ece Üner ve Fatih Portakal, komedyen Şahan Gökbakar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter gibi isimler de ifadeye çağrılanlar arasında yer aldı.

SORUŞTURMADA MALİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın soruşturmasına ilişkin açıklamalarda, 6 Şubat depremleri sonrasında derneğe yapılan bazı bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı ve üçüncü kişilere gönderildiği iddiaları yer aldı.

Soruşturma dosyasında dernek içerisindeki bazı isimlerin hesaplarındaki para hareketleri de incelemeye alındı. Söz konusu mali hareketlere ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında araştırıldığı bildirildi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Temmuz 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve dernek üyesi, çalışanı veya bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in de gözaltına alındığı, devam eden süreçte Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur hakkında tutuklama kararı verildiği aktarıldı.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.